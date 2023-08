Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach-Untersteinbach: Fahrräder aus Tiefgarage entwendet

Unbekannte stahlen am vergangenen Freitag zwei Fahrräder aus einer Tiefgarage in Pfedelbach-Untersteinbach. Die Besitzer stellten gegen 11 Uhr ein Herren- und ein Damen-Fahrrad mit einem Schloss gesichert auf ihrem Pkw-Abstellplatz in der Mittelsteinbacher Straße ab. Als sie gegen 18.30 Uhr nachschauten, waren die Fahrräder bereits gestohlen. Die Zweiräder haben einen Wert von rund 700 Euro und es handelt sich um die Marken "Merida White sox" in der Farbe blau und "Pegasus Citybike" in den Farben lila violett und blau. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

