POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 15.08.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM MAIN-TAUBER-KREIS

Lauda-Königshofen: Unfall zwischen Pkw und Trike Am Dienstagmittag ereignete sich gegen 12:40 Uhr auf der Landesstraße 511 zwischen Oberlauda und Heckfeld ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem VW einen landwirtschaftlichen Weg und wollte in die Landesstraße nach Heckfeld einbiegen. Beim Einfahren übersieht dieser ein aus Oberlauda kommendes Trike und kollidiert mit diesem. Der 81-jährige Trikefahrer wird schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Der Pkw-Fahrer bleibt unverletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei Tauberbischofsheim waren der Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuerwehr mit über 10 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahmen und Bergung der Fahr-zeuge war die Landesstraße bis 14:00 Uhr gesperrt.

