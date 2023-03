Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach OT Günterfürst - Zimmerbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Erbach (ots)

Am Samstag (04.03.), kam es im Erbacher Ortsteil Günterfürst zu einem Zimmerbrand in Einrichtung für betreutes Wohnen. Um kurz vor 13:00 Uhr hatte ein Rauchmelder in einem Zimmer eines Nebengebäudes ausgelöst. Dort hielt sich zum Zeitpunkt der Auslösung niemand auf. Betreuer warnten die weiteren sieben Bewohner des Nebengebäudes und alarmierten die Zentrale Leitstelle des Odenwaldkreises über Notruf. Die eingesetzten Feuerwehren der Gemeinde Erbach mit den Wehren der Kernstadt und den Ortsteilen Günterfürst und Lauerbach-Haisterbach, sowie der Feuerwehr Michelstadt konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Während die Bewohner unverletzt blieben, wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte behandelt. Nach vorsichtigen Schätzungen ist ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Das betroffene Zimmer ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Nebengebäudes werden in anderen Teilen der Einrichtung untergebracht. Die Polizei in Erbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Ermittlungen werden in der kommenden Woche durch das zuständige Fachkommissariat fortgeführt. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell