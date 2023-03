Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim - 49-Jähriger bei Küchenbrand leicht verletzt.

Heppenheim (ots)

Am Samstagmorgen (04.03.), gegen 10:30 Uhr kam es in Heppenheim zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In den Mahden". Der 49-Jährige Wohnungsmieter hatte einen Topf mit Öl auf dem Herd stehen und kurz die Wohnung verlassen. Wenig später bemerkte die in der Wohnung anwesende, 19-jährige Tochter Mieters Brandgeruch. Sie schloss schnell offene Fenster, nahm ihren neunjährigen Bruder, verließ die Wohnung und alarmierte Nachbarn, die den Notruf absetzten. Fast zeitgleich kehrte der 49-Jährige wieder zurück und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Beim Versuch, den Topf vom Herd zu ziehen zog er sich leichte Brandverletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzte Feuerwehr Heppenheim belüftete die Wohnung. Anschließend konnten die unverletzt gebliebenen Kinder des Wohnungsinhabers wieder in die Wohnung zurückkehren. An Herd und Dunstabzugshaube entstand geringer Sachschaden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

