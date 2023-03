Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Gemarkung Rüsselsheim, A 60, LKW-Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Alkoholeinfluss

Rüsselsheim (ots)

Am 04.03.2023 gegen 01:00 Uhr ereignete sich auf der A 60 zwischen Rüsselsheim-Königstädten und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost ein schwerwiegender Verkehrsunfall. In der Tangente zur A 67 kam ein 32-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf der dortigen Brücke gegen die Schutzplanken. Der Sattelzug wurde dabei so stark beschädigt, dass er die ganze Fahrbahn blockierte. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Der LKW-Fahrer bleib bei dem Unfall unverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 EUR. Aufgrund der starken Beschädigung am Brückenbauwerk, muss die Autobahn an dieser Stelle länger gesperrt werden. Der Fahrer wurde mit auf die Dienststelle genommen und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Für diese Fahrt wird er sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Sachbearbeiter: POK Rauch / POK Hilbig

Aktenzeichen: VU/0257467/2023

