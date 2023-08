Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Technischer Defekt Ursache für Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 20.600 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Gundelsheim. Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Gespann, bestehend aus Traktor und Anhänger, die Kreisstraße 2159 von Obergriesheim kommend und wollte nach rechts auf die Kreisstraße 2029 in Richtung Duttenberg abbiegen. Beim Abbremsen und bereits leichtem Einschlagen nach rechts, drückte der Anhänger die Zugmaschine nach rechts weg, weshalb das Gespann zunächst ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel touchierte und die Zugmaschine im Anschluss umkippte. Der Fahrer des Traktors konnte mit Hilfe von Zeugen aus dem Fahrzeug befreit werden. Er zog sich leichte Verletzungen zu, die nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Gespann wurde im Anschluss mit Hilfe weiterer landwirtschaftlicher Maschinen geborgen.

Heilbronn: Einbrecher stellt sich nach Einbruchsversuch

Nachdem am frühen Montagmorgen der Einbruch in eine Tankstelle in Heilbronn misslang, stellte sich der Täter einige Stunden später. Gegen 1.20 Uhr hatte der 35-Jährige versucht mit einem größeren Metallteil die Scheibe der Schiebetür einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße einzuwerfen. Nachdem lediglich eine Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch ging, ergriff der Mann zunächst die Flucht. Gegen 7.45 Uhr erschien der Tatverdächtige allerdings erneut in der Tankstelle und gestand den Einbruchsversuch. Der 35-Jährige wurde vor Ort festgenommen und nach Vollendung der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Offenau: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in unbekannter Höhe sind das Resultat eines Unfalls bei Offenau am Montagnachmittag. Gegen 13.30 befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Fiat die Bundesstraße 27 von Offenau kommend in Richtung Gundelsheim, als er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann lenkte gegen, geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte mit seinem Auto die Leitplanke. Ein zeitgleich in die Gegenrichtung fahrender 44-Jähriger nahm den Fiat auf seiner Fahrbahn war und versuchte mit seinem Ford auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte eine Kollision der PKWs aber nicht mehr vermeiden. Bei dem Aufprall wurden der 20-Jährige und die 45-Jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

