Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angefahren - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Donnerstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, meldete sich eine 71-jährige Frau bei der Polizei Jena, welche zuvor von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Die Frau, welche erblindet ist, war gerade mit ihrem Hund in der Wildenbruchstraße unterwegs, als der Akustik nach ein Lkw selbige Straße rückwärts befuhr. In der Folge übersah der männliche Fahrer die Frau und stieß gegen sie. Hierbei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Zeugenvernehmung äußerte die Frau, dass es sich bei dem Fahrer des Lkw der stimme her um einen deutschsprachigen jungen Mann handelte, ohne hörbaren Dialekt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03641 - 810 oder per Email an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu wenden.

