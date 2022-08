Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer (17) verliert auf regennasser Straße die Kontrolle

Lübbecke (ots)

Ein jugendlicher Motorradfahrer aus Lübbecke ist am späten Montagabend auf dem Kahle-Wart-Weg (K 60) von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Sturz erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen.

Der Lübbecker und sein ein Jahr älterer Freund waren gegen 22.15 Uhr jeweils mit einem Leichtkraftrad auf der kurvenreichen Kreisstraße durch das Wiehengebirge bergab in Richtung Obermehnen unterwegs. In einer der teilweise engen Kurve verlor der 17-Jährige laut Polizei auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seine Yamaha, geriet auf den Grünstreifen und kam dort letztlich zu Fall. Eine vorsichtshalber alarmierte Notärztin kümmerte sich an der Unfallstelle um den Jugendlichen, der anschließend von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht wurde. Ein Abschleppdienst sorgte später für den Abtransport des Motorrades.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell