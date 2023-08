POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Osterburken: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 28-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Osterburken schwer verletzt. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 80-Jähriger mit seinem PKW die Bahnhofstraße und übersah vermutlich die Frau, die mit ihrem Hund einen Fußgängerüberweg querte. Die 28-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Sie wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Hund blieb unverletzt.

Hardheim: PKW zerkratzt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person zerkratzte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen VW Caddy in Hardheim. Die 66-jährige Besitzerin des Fahrzeuges hatte dieses am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in der Steingasse, Höhe Hausnummer 3, abgestellt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr, zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den langen Kratzer auf der Fahrerseite fest. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegen.

Buchen: Spoiler von PKW gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei in Buchen sucht Zeugen, nachdem am Wochenende der Spoiler eines PKWs in Buchen gestohlen wurde. Die 54-jährige Besitzerin eines Audis hatte diesen am Freitag, gegen 0.30 Uhr, in der Bödigheimer Straße auf den Parkplätzen an der Kapelle abgestellt. Als sie am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie das Fehlen des Heckspoilers fest. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder dem Verbleib des Spoilers machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Hardheim: BMW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Montagnachmittag in Hardheim. Die 60-jährige Besitzerin eines BMWs hatte diesen gegen 13.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Bank in der Wertheimer Straße abgestellt. Als sie gegen 16.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne den Unfall zu melden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

