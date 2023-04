Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gefährliche Körperverletzung in Mehrfamilienhaus

Schwelm (ots)

Am vergangenen Samstag (08.04.) kam es gegen 22:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Potthofstraße. Ein 26-jähriger Bewohner des Hauses randalierte zunächst im Hausflur und verschaffte sich dann durch gewaltsame Beschädigung mehrerer Türen Zutritt u.a. zur Wohnung eines älteren Ehepaars (m69, w65). Es kam von ihm ausgehend neben mehrfachen Bedrohungen auch zu Verletzungen durch Schläge und ein Messer. Ein 55-jähriger Bewohner des Hauses kam den Geschädigten zur Hilfe, indem er den 26-Jährigen körperlich anging. Dabei trug er selbst Verletzungen davon. Insgesamt fünf Personen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

