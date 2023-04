Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Bilanz der Verkehrskontrollen zu Car-Freitag

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Im Rahmen der landesübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion CAR FRIDAY wurden am vergangenen Freitag, den 07.04.2023 kreisweit in den Abendstunden gezielt Verkehrskontrollen auf stark frequentierten Hauptverkehrsstraßen u.a. in Herdecke auf der B 54 und in Hattingen auf der L 705 durchgeführt. Im Fokus standen dabei die Bekämpfung illegaler Autorennen sowie der Tuning- bzw. Poserszene.

Die Hintergründe: Der Karfreitag hat sich in den letzten Jahren zunehmend zu einem Event in der Raser-, Poser- und Tuningszene entwickelt. In Abwandlung des eigentlich religiös geprägten Feiertags, finden an diesem Tag unter dem Motto "Car-Friday" üblicherweise Aktionen der Szene statt.

Die Bilanz: In allen 8 Städten des EN-Kreises konnten bei Aufklärungsfahrten keine Fahrzeuge, bzw. Ansammlungen der Poser,-bzw. Tuningszene gesichtet werden.

Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung des Tages wurde bei einem 20-jährigen Fahrzeugführer festgestellt, der mit 115 km/h bei erlaubten 70 km/h fuhr. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Weiterhin wurden folgende Verstöße festgestellt: - 16 Ordnungswidrigkeiten und 79 Verwarngelder

