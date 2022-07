Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung am Rathaus Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen dem 20.07.2022, 18:00 Uhr, und dem 21.07.2022, 07:30 Uhr, ein Fenster des Rathauses in Bexbach, indem er dieses mit einer leeren Weinflasche einwarf und so vollständig zerstörte.

Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell