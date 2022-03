POL-MFR: (384) Brand in Erlanger Hochhaus - mehrere Personen verletzt

Erlangen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (17.03.2022) auf Freitag (18.03.2022) brachen Unbekannte in eine Grundschule in Erlangen ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Einbrecher verschafften sich im genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Grundschule in der Pestalozzistraße in Erlangen. Im Gebäude brachen die Unbekannten unter anderem einen Schrank auf und entwendeten ...

