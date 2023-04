Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Radfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Herdecke (ots)

Am 09.04.2023 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Schwerter mit seinem Fahrrrad die Straße "Im Schiffwinkel" in Herdecke. Dabei geriet er vermutlich mit einem Reifen in die dort befindlichen Eisenbahnschienen und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog und zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt wurde.

