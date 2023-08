Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Hardthausen am Kocher-Lampoldshausen: Kitten getötet - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person tötete am Dienstagmorgen vier Kitten und verteilte die leblosen Körper in Lampoldshausen. Durch Videoaufzeichnungen und das Auffinden der getöteten Tiere kann nachvollzogen werden, dass die Person die wehrlosen Kitten zwischen 5.45 Uhr und 8 Uhr gewaltsam getötet haben muss. Die jungen Katzen wurden im Eichbrunnenweg, in der Lamprechtstraße, der Kochersteinsfelder Straße und der Lampoldshäuser Straße abgelegt.

Die Polizei hat wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Fachbereich Gewerbe und Umwelt, Telefon 07131 7479150, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell