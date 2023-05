POL-NOM: Einbruch bei Kulturverein

Uslar (ots) - USLAR, (go), ZUR SCHWARZEN ERDE, Dienstag, der 16.05.2023, 18:32 Uhr. Ein 42 jähriger, alkoholisierter, Mann aus Adelebsen sprach in der Nähe des ZOB Busbahnhofes eine Gruppe spielender Kindern an. Weil er dabei ein Messer aus seiner Tasche zog und in der Hand hielt, rief eines der Kinder die Polizei an. Als der Mann die Polizeisirene hörte, entfernte er sich von den Kindern und warf das Messer weg. Der ...

mehr