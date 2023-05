Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohliches Verhalten gegenüber Kindern

Uslar (ots)

USLAR, (go), ZUR SCHWARZEN ERDE, Dienstag, der 16.05.2023, 18:32 Uhr. Ein 42 jähriger, alkoholisierter, Mann aus Adelebsen sprach in der Nähe des ZOB Busbahnhofes eine Gruppe spielender Kindern an. Weil er dabei ein Messer aus seiner Tasche zog und in der Hand hielt, rief eines der Kinder die Polizei an. Als der Mann die Polizeisirene hörte, entfernte er sich von den Kindern und warf das Messer weg. Der 42 jährige konnte durch die Polizei in der Nähe angetroffen werden. Das weggeworfene Messer wurde von den Beamten aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Keines der Kinder wurde verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell