POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Mit dem Auto des Vaters: Jugendlicher ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall

Ein Jugendlicher ohne Führerschein steht im Verdacht, am frühen Donnerstagmorgen bei Neubulach mit dem Auto seines Vaters einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Jugendliche gegen 2 Uhr am Steuer eines VW auf der Landesstraße 348 von Neubulach in Richtung Station Teinach unterwegs, als er im Verlauf einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen ein Brückengeländer stieß. Das Auto kam letztlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrer als auch seine beiden ebenfalls jugendlichen Mitfahrerinnen laut bisherigen Informationen jeweils leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst zunächst ins Krankenhaus gebracht. Am VW sowie am Brückengeländer entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Jugendliche, den nun eine Strafanzeige unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung erwartet, hatte das Auto anscheinend ohne die Erlaubnis von seinem Vater unbemerkt an sich genommen.

