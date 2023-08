Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Schneller Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt

Ein 21-Jähriger konnte nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Heilbronn (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5580285) am Montagabend durch die Kriminalpolizei Heilbronn festgenommen werden. Der Mann steht im Verdacht, am Samstagabend in der Großgartacher Straße einen 19-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen haben ergeben, dass sich der 19-Jährige zusammen mit einem Begleiter vermutlich zum Kauf von Rauschgift mit dem Tatverdächtigen verabredete. Während des Betäubungsmittelkaufs soll es zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein, in deren Folge der 21-Jährige den 19-Jährigen mit dem Messer in den Oberkörper gestochen haben soll. Daraufhin sollen der Verletzte und sein Begleiter davongerannt sein.

Am Montag, den 14.08.2023, konnte der Tatverdächtige gegen 20.45 Uhr in Heilbronn-Böckingen vorläufig festgenommen werden. Der Mann räumte die Tat ein. Die Ermittlungen auch hinsichtlich möglicher weitere Beteiligter dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte am Dienstag, den 15.08.2023, wegen des Verdachts des versuchten Totschlags den Erlass eines Haftbefehls gegen den 21-Jährigen. Dieser wurde im Rahmen der Vorführung des Tatverdächtigen am selben Tag beim Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell