Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Unfall mit vier Verletzten

Ein mit vier Personen besetzter Mercedes kam am Mittwochnachmittag von der Bundesstraße 27 ab. Der 43-jährige Fahrer war mit seinen 40, 76 und 79 Jahre alten Mitfahrern gegen 16 Uhr von Talheim in Richtung Lauffen unterwegs. Dort kam er, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr die E-Klasse eine Böschung hinauf und kam auf die Schutzplanke. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und blieb nach etwa 25 Metern auf einer Grünfläche auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und seine drei Mitfahrenden wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeugnisassen wurden zur Versorgung in eine Klinik gebracht. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von rund 55.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Neckarsulm: Unfallhergang unklar - Polizei sucht Zeugen

Wie es zu einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Neckarsulm kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Ein 77-jähriger VW Up-Lenker und ein 36-jähriger VW Crafter-Fahrer waren gegen 16 Uhr hintereinander auf der Kreisstraße 2000 unterwegs. Sie fuhren von Bad Friedrichshall in Richtung Neckarsulm und musste an der Ampelanlage bei Tor 13 anhalten. Der Fahrer des VW Up soll losgefahren sein, als die Ampel auf Grün schaltete. Wenig später überholte der Crafter-Lenker den 77-Jährigen über eine gab an, dass der 36-Jährige beim Wiedereinscheren seinen VW Up touchiert haben soll. Der Crafter-Lenker teilte mit, dass der Up-Fahrer nach links lenkte, als er auf dessen Höhe fuhr. Der 36-Jährige setzte seine Fahrt wohl anschließend fort, konnte aber nach einigen Metern angehalten werden. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Untergruppenbach: Silberner Golf nach Unfall geflüchtet Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker sorgte am Montag, den 7. August 2023, durch ein Überholmanöver für einen Verkehrsunfall. Der Unbekannte war gegen 12.15 Uhr auf der Landesstraße 1111 in von Donnbronn in Richtung Untergruppenbach unterwegs und überholte einen anderen Verkehrsteilnehmer. Dadurch gefährdete er einen entgegenkommenden Mazda-Fahrer, der ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei touchierte dieser die Leitplanke wodurch ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Beim überholenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Golf gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell