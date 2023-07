Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad stößt bei Überholmanöver mit PKW zusammen

Wickerstedt (ots)

Gestern, gegen 18:15 Uhr kam es in der Nähe von Wickerstedt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 38-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Als eine 35-jährige Kia-Fahrerin einen vor ihr fahrenden Pkw überholen wollte, setzte auch der Motorradfahrer hinter ihr zum Überholen der Kolonne an. Dies übersah die Kia-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam durch die Kollision von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Hierbei verletzte er sich leicht am linken Bein und erlitt Schürfwunden am Ellenbogen und an der Lippe. Die Kia-Fahrerin blieb unverletzt.

