Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefängnis konnte abgewendet werden

Weimar (ots)

In Weimar eingesetzte Unterstützungskräfte klingelten am Montagabend an einer Wohnung in Schöndorf. Der Grund: gegen den Bewohnner lag ein Haftbefehl vor. Der junge Mann ignorierte über einen längeren Zeitraum, dass er noch eine Geldstrafe zu begleichen hatte und so standen nun die Polizisten vor seiner Tür. Bedanken kann sich der Weimarer nun bei einem Familienangehörigen. Der erschien und beglich die Strafe in vierstelliger Höhe, sodass der 25-Jährige wieder nach Hause konnte und nicht ins Gefängnis musste.

