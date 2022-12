POL-NOM: Versuchte Brandstiftung

Uslar (ots) - Bodenfelde (re) Königsberger Straße, 28.12.2022 Eine Bodenfelderin stellte fest, dass die Heckscheibe am PKW ihres silbergrauen Ford Kombi kaputt ist. Wie das 30x20 cm große Loch in die Heckscheibe gekommen ist, ist noch unklar. Da eine Sachbeschädigung oder ein Verkehrsunfall nicht ausgeschlossen werden können, bittet die Polizei in Uslar um Hinweise aus der Bevölkerung unter 05571-9260000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

