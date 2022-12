POL-NOM: Autobrand

Northeim (ots) - Mittwoch, 28.12.2022, gegen 18:30 Uhr Northeim, Einbecker Landstraße NORTHEIM(da) - Am gestrigen Abend (28.12.2022) hatte gegen 18:30 Uhr ein alkoholisierter Mann zunächst in einem Einzelhandelsgeschäft in der Einbecker Landstraße laut gepöbelt und Kunden belästigt. Anschließend entfernte er sich mit einem Fahrrad vom Tatort. Der 59-jährige ...

mehr