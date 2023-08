Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Erlenbach: Polizei kontrolliert Kleintransporter und deren Anhänger

Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg führten am Donnerstag, gemeinsam mit Polizisten des Polizeipräsidiums Einsatz, auf der Autobahn 6 bei Erlenbach Fahrzeugkontrollen durch. Hierbei wurde das Hauptaugenmerk auf Kleintransporter und deren Fahrer und Fahrerinnen gelegt. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr kontrollierten die Beamten 27 Fahrzeuge und 58 Personen. Insgesamt musste in neun Fällen wegen unzureichender Ladungssicherung und fehlender Arbeitszeitnachweise die Weiterfahrt untersagt werden. Fünf Fahrer hatten die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und zwei Fahrer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse zum Führen ihrer Kleintransporter. Davon hatte eine Person mit dem nachträglichen Einbau von Fahrgastsitzplätzen die EU-Fahrzeugklasse von M1 auf M2 verändert, weshalb zum Lenken dieses Fahrzeuges die Fahrerlaubnisklasse D1 erforderlich gewesen wäre. Diese konnte der Mann aber nicht nachweisen. Durch die eingesetzten Beamten wurden im Rahmen dieser Kontrolle Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren tausend Euro erhoben.

Heilbronn-Böckingen: Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere tausend Euro - Zeugen gesucht

Mehrere tausend Euro erbeuteten falsche Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in Heilbronn-Böckingen. Gegen 15 Uhr riefen die Täter bei einer 80-Jährigen an und gaben sich als Polizeibeamte und Staatsanwaltschaft aus. Zunächst meldete sich eine Frau, die der Seniorin mitteilte, dass ihre Enkelin einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe und nun in Haft sei. Nur durch die Zahlung von 120.000 Euro könne sie aus der Haft entlassen werden. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt bei der 80-Jährigen und wiederholte die Forderung. Im weiteren Verlauf übergab die Frau, gegen 17.20 Uhr, in der Nähe der Heidelberger Straße in Heilbronn-Böckingen 39.000 Euro an einen Unbekannten. Nach der Übergabe soll sich der Mann in Richtung Hauptstraße entfernt haben. Dieser wird wie folgt beschrieben: - Eher klein - Schwarze, kurze Haare - Rundes Gesicht - Etwas längerer Bart - Komplett schwarz gekleidet Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem unbekannten Abholer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Gundelsheim-Obergriesheim: Frau mit Elektroschocker bedroht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Mann am Donnerstagmorgen im Obergriesheimer Bergfeld eine schwangere Frau und deren Hunde mit einem Elektroschocker bedrohte. Die 40-Jährige war gegen 9.45 Uhr in der Nähe des Hundeplatzes mit ihren beiden Schäferhunden spazieren, als sie zwei Fahrradfahrer heranfahren sah. Es handelte sich um einen Erwachsenen und einen Jungen. Schon von Weitem soll der Mann gerufen haben, dass sich die Frau "vom Acker" machen solle. Danach stieg er von seinem Fahrrad und holte einen Elektroschocker aus dem Fahrradkorb. Mit diesem in der Hand lief er auf die Schwangere zu und drohte ihr und ihren Hunden. Außerdem soll er die Frau beleidigt haben. Nachdem die 40-Jährige in Richtung Hundeplatz zurücklief, konnte sie noch hören, dass der Junge den Mann mit "Opa" ansprach. Die beiden fuhren im Anschluss mit ihren Rädern in Richtung des Waldes, westlich von Bachenau, davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 65-75 Jahre alt - Circa 1,85 Meter groß - Grau melierter Vollbart - Trug eine graue Mütze, ein grün/grau kariertes Hemd, dunkle kurze Hose - War mit einem dunklen Fahrrad mit Fahrradkorb vorne unterwegs Der Junge wird wie folgt beschrieben: - Circa 9-10 Jahre alt - Groß für sein Alter - Dünn - Trug einen roten Helm - Trug ein blaues T-Shirt, kurze graue Hose - War mit einem dunklen Fahrrad unterwegs Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41041 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell