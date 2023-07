POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Bokel

Gütersloh (ots) - Versmold (MS) - Am Samstagnachmittag (29.07., 14:55 Uhr) fuhr eine 68-jährige Versmolderin mit ihrem VW Golf in den Zaunpfahl eines Cafés in der Ravensberger Straße und beging anschließend Unfallflucht. Nach Angaben von Zeugen befuhr die Versmolderin entgegen der erlaubten Fahrtrichtung die Einbahnstraße der Berliner Straße in Fahrtrichtung Münsterstraße. An der Einmündung zur Ravensberger ...

mehr