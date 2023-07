Polizei Gütersloh

POL-GT: 61-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am späten Samstagnachmittag (29.07., 17:37 Uhr) kam es an der Kreuzung Schalückstraße/ Neuenkirchener Straße zu einem Unfall zwischen einem 38-jährigen PKW-Fahrer aus Gütersloh und einer 61-jährigen Fahrradfahrerin aus Gütersloh, bei dem Letztere schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Gütersloher mit seinem Audi auf der Schalückstraße Richtung Neuenkirchener Straße und kam an der Kreuzung an einem Stoppschild zum Stehen, um anschließend die Neuenkirchener Straße zu überqueren. Zeitgleich fuhr die Gütersloherin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Neuenkirchener Straße, auf der für sie falschen Fahrbahnseite, stadteinwärts. In Folge kam es beim Anfahren des Audi-Fahrers zum Zusammenstoß mit der 61-jährigen Radfahrerin.

Die Gütersloherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde nach Erstversorgung am Unfallort per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Audi-Fahrer und seine auf der Rückbank sitzenden zwei Kinder blieben unverletzt. Der Audi blieb fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell