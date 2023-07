Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Gütersloh (ots)

Rietberg (TP) - Am späten Donnerstagabend (27.07.2023) kam es gegen 22:20 Uhr, im Ortsteil Varensell, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 36-jähriger KIA-Fahrer, der die Varenseller Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchen befuhr, in Höhe des Schützenplatzes Varensell, aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Der alleine im Pkw befindliche Verler wurde in Folge der Kollision leicht verletzt, durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgt und anschließend in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Da im Verlaufe der polizeilichen Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden konnte, wurde bei ihm die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Sein stark beschädigtes Fahrzeug wurde durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Die Varenseller Straße musste im Bereich der Unfallstelle kurzfristig, für beide Fahrtrichtungen, gesperrt werden. Der Löschzug Neuenkirchen unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme, den Absperrmaßnahmen und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 15.000 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr.: 05241 8690 zu melden.

