POL-GT: Zwölfjähriger Radfahrer kollidiert mit Pkw

Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Die seit Dienstagmittag (25.07.) aus einer Jugendgruppe in Mastholte vermisste 9-Jährige ist am Dienstagabend selbständig und wohlbehalten in die Einrichtung zurückgekehrt. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: ...

