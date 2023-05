Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pedelec und Pkw

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr kam es in der Waghäuseler Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem BMW. Der 40-jährige BMW-Fahrer öffnete seine Fahrertür, ohne auf den rückwärtigen Verkehrs zu achten.

Hier fuhr die 61-jährige Pedelec-Fahrerin gegen die offene Fahrertür und stürzte in Folge des Zusammenstoßes. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trug sie einen Helm. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

