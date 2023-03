Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Verkehrszeichen beschädigt?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein "gefährliches" Verkehrszeichen ist der Polizei am Dienstagmittag aus Otterbach gemeldet worden. Ein Zeuge teilte gegen 13.30 Uhr mit, dass an der L389 in Fahrtrichtung Sambach ein Verkehrsschild so verbogen sei, dass es eine Gefahr für den fließenden Verkehr darstelle.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, stellten die Beamten fest, dass in der Zwischenzeit offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer das Schild wieder so zurechtgebogen hatte, dass es nicht mehr in die Fahrbahn ragte.

Wann und durch wen das Schild ursprünglich beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Zeugen, die hierfür Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. Ermittelt wird derzeit wegen des Verdachts einer Unfallflucht. |cri

