Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 65.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 1110 (L1110) in Bietigheim-Bissingen ereignete. Eine 20 Jahre alte Ford-Fahrerin wollte gegen 08:15 Uhr aus Richtung Ellental kommend vor dem Grotztunnel nach links in die Arnold-Jäger-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen 50 Jahre alten Busfahrer, der ihr aus Richtung Tamm auf der L1110 entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher der Ford gegen einen Laternenmast geschoben wurde. Die Ampelanlage der Einmündung war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Die 20-Jährige wurde schwer, der 50-Jährige leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Grotztunnel musste zeitweise für den Verkehr aus Richtung Tamm gesperrt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und unterstützte bei Absperr- und Rettungsmaßnahmen. Während der Bus, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste befanden, fahrbereit blieb, musste der Ford abgeschleppt werden. Die Fahrbahn konnte erst gegen kurz nach 11:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell