POL-MA: Mannheim: Einbruch im Gastronomiebereich auf dem Buga-Gelände - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - Am Sonntag, gegen 23:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Mannheim-Neckarau in der Meeräckerstraße eine 35-jährige E-Scooter-Fahrerin, welche eine Bierflasche in den Händen hielt. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass die junge Dame unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,6 ...

