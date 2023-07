Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Schloß Holte - Stukenbrock mit einer verletzten Person

Gütersloh (ots)

Schloß Holte - Stukenbrock (UK) - Am Samstagnachmittag (29.07.2023) um 14:40 h befuhr ein 86 jähriger Pedelecfahrer aus Schloß Holte - Stukenbrock die Paderborner Straße in Fahrtrichtung ortsauswärts. Er befuhr den Mehrzweckstreifen der Paderborner Str. und beabsichtigte, in Höhe der Einmündung zum Holzweg nach links auf diesen abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 23jähriger Motorradfahrer aus Detmold die Paderborner Straße in gleicher Fahrtrichtung.

Der Pedelecfahrer bog nach links in Richtung Holzweg ab und kollidierte mit dem herannahenden Motorradfahrer und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er trug zum Zeitpunkt der Kollision einen Fahrradhelm, der schlimmere Verletzungen verhinderte. Der Motorradfahrer kam nicht zu Fall und verletzte sich nicht.

Die Paderborner Straße musste im Bereich der Unfallstelle kurzfristig für eine Fahrtrichtung gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 1.400 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr.: 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell