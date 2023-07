Polizei Gütersloh

POL-GT: Ford Tourneo Custom gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (TP) - Am Freitagmorgen (28.07.2023, 06:00 - 08:00 Uhr) wurde durch bislang unbekannte Täter ein Pkw im Ortsteil Greffen, an der Beelener Straße, gestohlen. Das Fahrzeug war zuvor, vermutlich unverschlossen, auf dem Grundstück eines ländlichen Anwesens abgestellt. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Ford Tourneo Custom, Baujahr 2015. An der Großraum-Limousine waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen GT-TB 912 angebracht. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

