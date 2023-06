Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fußgängerin angefahren

Achern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr, als in der Wilhelm-Schechter-Straße an der Kreuzung zur Spitalstraße eine Fußgängerin von einer 77-jährigen Seat-Lenkerin erfasst wurde. Nach derzeitigem Stand ereignete sich das Malheur, als die 76-Jährige gerade die Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

