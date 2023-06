Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Streit in Lebensmittelgeschäft

Kehl, Goldscheuer (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der psychische Ausnahmezustand eines 42-Jährigen dazu beigetragen haben, dass er am Montagabend mit drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren in einem Lebensmittelgeschäft in der Römerstraße in Streit geraten ist. Ob Ersterer bei dem Disput ein Messer einsetzte und es zu einer Bedrohungshandlung kam, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Der 42 Jahre alte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

/wo

