Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B 28 - Zwei Verletzte

Oberkirch (ots)

Im Bereich der Querspange Ost kam es am Montag kurz vor 22 Uhr auf der B28 / K5301 zu einem Unfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 49-Jähriger mit seinem VW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke von Lautenbach kommend in Richtung Oberkirch unterwegs. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in diesen ein und kollidierte mit einem entgegenkommenden Suzuki eines 45-Jährigen. Insgesamt entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Der 49-Jährige hatte sich mit mehr als 2,5 Promille ans Steuer seines Gefährts gesetzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

