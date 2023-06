Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Brand in Freizeitpark - 3. Nachtragsmeldung

Rust (ots)

Nachdem die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr den Brand im Verlauf der Nacht abschließend gelöscht hatten, wurde der Brandort, ein Gebäudekomplex im Themenbereich Spanien, polizeilich sichergestellt. Derzeit befinden sich Ermittler der Kriminalpolizei vor Ort, um der Brandursache auf den Grund zu gehen. Sie werden hierbei durch Spezialisten der Kriminaltechnik sowie durch einen von der Staatsanwaltschaft Freiburg beauftragten Sachverständigen unterstützt. Nach ersten kriminalpolizeilichen Einschätzungen könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt zu dem Ausbruch des Feuers geführt haben. Gesicherte Einschätzungen hierzu dürften jedoch einige Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine genauen Informationen vor. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden im Zuge der Löscharbeiten zwei Wehrleute leicht verletzt. Zwei weitere Parkbesucher mussten ebenso durch Helfer des Rettungsdienstes versorgt werden. Ihnen dürfte jedoch weniger der Brand selbst, sondern eher die heißen Temperaturen zu schaffen gemacht haben.

/ya

Pressemitteilung vom 19.06.2023, 20:38 Uhr

Rust - Brand in Freizeitpark - 2. Nachtragsmeldung

Über 450 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Montag bei dem Brand in Rust im Einsatz. Gegen 18.50 Uhr hatten alle 25.000 Besucher den Freizeitpark verlassen. Zur Schadenshöhe können derzeit aufgrund des andauernden Feuerwehreinsatzes keine Angaben gemacht werden. Auch in der Nacht werden Helfer der Feuerwehr an der Schadensstelle bleiben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Durch die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte sowie der Parkmitarbeiter war ein reibungsloser Ablauf der Evakuierung möglich.

/ks

Pressemitteilung vom 19.06.2023 - 19:16 Uhr

Rust - Brand in Freizeitpark - 1. Nachtragsmeldung

Die Feuerwehren sind weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt, der Brand ist unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen war die Meldung über das Feuer im Technikraum eines dortigen Gebäudes über einen Brandmelder bei den Rettungskräften eingegangen. Die Sicherheitsmechanismen - wie Brandmelder und Alarmpläne - haben nach derzeitigem Stand reibungslos funktioniert. Neben den Beamten aus Rust, Ettenheim und Lahr sind erste Ermittler der Kriminalpolizei bereits vor Ort. Die Evakuierung des Freizeitparks verläuft bisher reibungslos und ist bald abgeschlossen. Vom Sicherheitsdienst wurden die Besucher direkt angesprochen und aufgefordert den Park zu verlassen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

/ks

Pressemitteilung vom 19.06.2023 - 18:08 Uhr

Rust - Brand in Freizeitpark

In einem Freizeitpark bei Rust wurde gegen 16.40 Uhr ein lokal begrenzter Brand gemeldet. Aktuell wird das Feuer von einem Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft und ist unter Kontrolle. Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes sind ebenfalls im Einsatz. Alle Besucher sind derzeit dabei, den Freizeitpark geordnet zu verlassen. Aktuell ist nichts über verletzte Personen bekannt.

/ks

