Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannten Tätern gelang es am Donnerstag, in ein Haus in Karlsbad-Langensteinbach einzudringen, Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro an sich zu nehmen und unerkannt zu flüchten.

Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in der Keltenstraße in Langensteinbach und durchwühlten auf ihrer Suche nach Wertgegenständen die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell