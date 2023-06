Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Kassierer mit Messer bedroht, Hinweise erbeten

Gernsbach (ots)

Zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle kam es am Montagabend kurz nach 20 Uhr in der Hördener Straße. Ein bislang unbekannter Mann betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und ging unmittelbar, nachdem kein Kunde mehr im Raum war, unter Vorhaltung eines Messers einen Mitarbeiter der Tankstelle zu. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und drohte mit dem Messer zuzustechen. Nach dem Erhalt von einigen hundert Euro flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Hörden. Nach Zeugenaussagen soll der Räuber ungefähr 185 Zentimeter groß gewesen sein und eine kräftige Statur haben. Zur Tatzeit trug er einen grünen Kapuzenpulli und ein gelbes Cappy. Des Weiteren eine rote, knielange Hose. Er soll mit osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt unter der Rufnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/ag

