Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kreuzungsunfall in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Auf der Vohwinkeler Straße kam es am 19.07.2022, um 22:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem VW Polo auf der Straße Zur Langen Brücke unterwegs, als er beabsichtigte nach links in die Vohwinkeler Straße abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt einer 23-jährigen Frau, die gemeinsam mit ihrer Schwester (24) in einem VW Tiguan auf der Vohwinkeler Straße in Richtung Westen unterwegs war. Bei der folgenden Karambolage wurde die Fahrerin leicht, ihre Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte versorgt. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dem Polo-Fahrer eine Blutprobe entnommen. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell