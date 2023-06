Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - Schwerer Unfall

Rastatt (ots)

Eine 42 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem schweren Unfall am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd in einer Karlsruher Klinik verstorben. Fünf weitere Personen wurden schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 42-jährige Mazda-Lenkerin kurz nach 22:30 Uhr von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln und erkannte einen dort nachfolgenden BMW-Fahrer zu spät. Der BMW krachte in das Heck des Mazda, sodass beide Autos ins Schleudern gerieten und in der Folge mehrfach mit der Seitenleitplanke kollidierten. Die 42-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Nachdem sie aus dem Wrack befreit und zunächst reanimiert werden konnte, erlag die Frau später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die fünf Schwerverletzten im BMW wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Wie sich später herausstellte wurde ein Audi durch Überfahren von Trümmerteilen beschädigt. Der Sachschaden wird von den Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Neben sieben Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr Rastatt und 25 Wehrleuten waren sechs Rettungswagen und drei Notärzte im Einsatz an der Unfallstelle. Die A5 war vorübergehend voll gesperrt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über die linke Fahrspur am Unfallgeschehen vorbeigeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell