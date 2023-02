Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Drogendealer - 23-Jähriger vorläufig festgenommen und 70 Verkaufseinheiten Marihuana beschlagnahmt

Hagen-Boele (ots)

Am Samstagnachmittag (18.02.2023) nahmen Polizeibeamte in Boele einen 23-jährigen Mann vorläufig fest, den ein Zeuge zuvor beim Handel mit Drogen beobachtete. Gegen 16.00 Uhr rief der 22-jährige Hagener die Polizei zur Hameckestraße. Er sagte den Beamten, dass ihm dort ein Mann aufgefallen sei, der augenscheinlich Betäubungsmittel verkaufe und beschrieb den Verdächtigen detailliert. Während der Anfahrt trafen Polizeibeamte den 23-Jährigen an, der dieser Personenbeschreibung entsprach. Bei einer Durchsuchung fanden sie in seinen Jackentaschen 70 Verkaufseinheiten Marihuana mit einem Gesamtgewicht von etwa 72 Gramm, Bargeld im dreistelligen Bereich sowie ein Pfefferspray. Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln nahmen die Polizisten den 23-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

