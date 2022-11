POL-EN: Hattingen- Neun Fahrzeuge beschmiert

Hattingen (ots) - In der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Büchsenschütz ein. Sie brachen die Wohnungstür auf und entwendeten einen Fernseher sowie Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: 0174/6310227 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: ...

