Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss

Gütersloh (ots)

Versmold (MS) - Am Samstagnachmittag (29.07., 14:55 Uhr) fuhr eine 68-jährige Versmolderin mit ihrem VW Golf in den Zaunpfahl eines Cafés in der Ravensberger Straße und beging anschließend Unfallflucht.

Nach Angaben von Zeugen befuhr die Versmolderin entgegen der erlaubten Fahrtrichtung die Einbahnstraße der Berliner Straße in Fahrtrichtung Münsterstraße. An der Einmündung zur Ravensberger Straße fuhr sie in den Zaunpfahl des Cafés und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten sich das Kennzeichen. An der Halteranschrift konnte die 68-jährige Versmolderin angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest verlief positiv. Zudem gab die Versmolderin an, Medikamente genommen zu haben. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurden ihr daher zwei Blutproben entnommen.

Der Führerschein der 68-Jährigen wurde sichergestellt. Am Zaunpfahl des Cafés entstand ein Sachschaden von 1.000 EUR. Der Sachschade am PKW der Versmolderin beläuft sich auf 2.000 EUR.

