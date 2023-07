Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Radfahrer leicht verletzt - Beteiligter Autofahrer flüchtig

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - In der Nacht zu Montag (31.07., 00:10 Uhr) kam es im Ortsteil Friedrichsdorf am Kreisverkehr Avenwedder Straße/ Isselhorster Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Gütersloh leicht verletzte. Ein beteiligter PKW-Fahrer ist flüchtig.

Nach eigenen Angaben befuhr der 17-Jährige den rechtsseitigen Geh- und Radweg der Avenwedder Straße in Fahrtrichtung Gütersloh und beabsichtigte die Isselhorster Straße im Kreisverkehr zu überqueren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten PKW-Fahrer. Dieser sei zunächst ausgestiegen, habe sich dann aber wieder in sein Auto gesetzt und von der Unfallörtlichkeit Richtung Avenwedde Bahnhof entfernt, ohne sich als Unfallbeteiligter um den gestützten Radfahrer zu kümmern.

Nach Angaben des 17-Jährigen handelte es sich um einen SUV mit Gütersloher Kennzeichen. Der Fahrer sei männlich, von schlanker Statur.

Da bei dem 17-Jährigen während seiner Angaben deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Daraufhin wurde dem Gütersloher im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen und er verblieb mit leichten Verletzungen vorsorglich zur Überwachung in der Klinik.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallhergang machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Pkw-Fahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell