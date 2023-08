Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Roter Golf gefährdet Fahrradfahrer

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter VW Golf-Lenker zwei Fahrradfahrer bei Neuenstadt am Kocher gefährdete. Die beiden jugendlichen Zweiradlenker bogen am Montagabend gegen 20.45 Uhr von der Hauptstraße kommend nach rechts in die Kochendorfer Straße ab, um auf dem Radweg an der Landesstraße 1095 nach Oedheim zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein roter, älterer VW Golf wohl mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Neckarsulm kommend. Dieser fuhr den Jugendlichen dicht auf und gefährdete diese hierdurch. Dann ließ der Unbekannte den Motor aufheulen und hupte ununterbrochen. Die beiden 16-Jährigen erschraken und wurden zum seitlichen Ausweichen genötigt. Der Golf-Lenker fuhr mit starker Beschleunigung zwischen beiden hindurch und bog nach rechts in Richtung Langenbrettach ab. Im Fahrzeug, das vermutlich ein Heilbronner-Kennzeichen hatte, saßen zwei junge Männer. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Insassen des Golfs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Talheim: 1.400 Liter Diesel entwendet

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende aus zwei Lkw in Talheim rund 1.400 Liter Diesel. Die Fahrzeuge standen zwischen 20 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Montag in der Straße "Egerten" im Industriegebiet. Die Täter beschädigten die Tanks und entwendeten den Kraftstoff im Wert von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Heilbronn: Zeugen nach Unfall auf Elektronikmarkt-Parkplatz gesucht

Eine leichtverletzte Person und rund 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Heilbronn. Eine 21-Jährige und ein 22-Jähriger befanden sich gegen 23.30 Uhr mit ihren BMWs 118i auf dem Parkplatz eines Elektronikmarkts in der Edisonstraße. Im Kreuzungsbereich zwischen den Parkbuchten kam es aus ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß der beiden BMWs. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und die Beifahrerin des Mannes klagte über Schmerzen, weshalb sie vor Ort von Rettungskräften versorgt wurde. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Heilbronn Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Fahrzeug massiv beschädigt

Ein geparkter Pkw wurde in der Nacht auf Montag in Heilbronn-Böckingen massiv beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 18.30 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am Montag in der Längelterstraße auf einem Parkplatz gegenüber der dortigen Schule. Am Auto wurden die Reifen zerstochen, der Lack zerkratzt, Scheiben eingeschlagen sowie Scheibenwischer und Seitenspiegel abgerissen. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

