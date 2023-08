Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2023

Heilbronn (ots)

Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, eine Frau und deren Hund mit seinem Pkw angefahren zu haben.

Ein 35-Jähriger und eine 29-Jährige machten am Samstag mit ihrem VW Passat auf einem Gemeindeverbindungsweg, parallel der Bundesstraße 19 in Richtung Kupferzell-Sallhof, eine Pause, um mit ihrem Welpen Gassi zu gehen. Nachdem sie ihr Fahrzeug verlassen hatten, befuhr der 20-jährige Tatverdächtige mit seinem Pkw Seat Ibiza den Gemeindeverbindungsweg von Sallhof kommend. Dieser soll zunächst auf den geparkten Pkw des Paares zugefahren sein, sein Fahrzeug stark beschleunigt und in der Folge über den Grünstreifen auf die beiden Personen und deren Hund zugesteuert haben. Der 35-jährige Mann konnte einen Zusammenprall mit dem Pkw durch einen Sprung zur Seite vermeiden, wohingegen seine Begleiterin und der Welpe von dem Fahrzeug erfasst wurden. Die 29-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Welpe verstarb vor Ort. Nach dem Zusammenstoß mit einem Baum soll der Tatverdächtige seinen Pkw verlassen haben, auf den 35-Jährigen losgegangen sein und ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst haben, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Industriegebiet. Er konnte wenig später in einer nahegelegenen Bäckerei festgenommen werden. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte am Folgetag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags u.a. den Erlass eines Haftbefehls gegen den 20-Jährigen. Dieser wurde im Rahmen der Vorführung des Tatverdächtigen am Sonntag beim Amtsgericht Schwäbisch Hall erlassen und in Vollzug gesetzt, woraufhin der Mann in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Künzelsau dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, insbesondere Personen die den 20-Jährigen auf dem Weg zur Bäckerei oder darin angetroffen haben oder ihn vor der Tat fahrend beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell