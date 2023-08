Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Mit knapp zwei Promille Pedelec gefahren Ein berauschter Pedelec-Fahrer muss nach einer Trunkenheitsfahrt am späten Samstagabend damit rechnen, dass er seinen Führerschein abgegeben muss. Gegen 21.45 Uhr war der 64-Jährige mit seinem motorisierten Fahrrad auf der Landesstraße 552 von Elsenz in Richtung Eichelberg unterwegs. Hierbei kam er vermutlich aufgrund der starken Alkoholisierung zu Fall. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkoholtest mit dem 64-Jährigen durch. Dieser zeigte knapp zwei Promille an. Der Mann musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss sich nun wegen des Vorfalls verantworten und damit rechnen, dass er die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge verliert.

Heilbronn: Versuchter Ladendiebstahl in Elektromarkt - Zeugen gesucht Zwei Unbekannte versuchten am Freitagmittag mehrere Mobiltelefone aus einem Elektronikmarkt in Heilbronn zu stehlen. Die beiden Männer betraten gegen 12.50 Uhr das Geschäft in der Edisonstraße und begaben sich im Inneren zu der Abteilung der Mobiltelefone. Dort versuchten sie die Sicherungskabel der Ausstellungsstücke und Testtelefone mit einem Werkzeug zu durchtrennen. Dies gelang nicht. Als sich ein Zeuge näherte, ergriffen die Diebe die Flucht. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- circa 1,75 Meter groß - kräftige Statur - circa 35 Jahre alt - sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent / russischem Akzent - bekleidet mit blauer Mütze und Bermudahose

Person 2:

- circa 1,75 Meter groß - circa 30 Jahre alt - dunkelhäutig - bekleidet mit blauem Kapuzenpullover mit heller Aufschrift

Personen, die Angaben zu dem versuchten Diebstahl oder den zwei Männern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Betrunkene Autofahrer unterwegs Am vergangenen Wochenende waren mehrere betrunkene Autofahrer/-innen in Heilbronn unterwegs. Am späten Samstagabend beobachtete ein Verkehrsteilnehmer einen Ford, der in Heilbronn sehr auffällig fuhr und unter anderem rote Ampeln missachtete. Die alarmierten Polizeibeamten kontrollierten den 46-jährigen Ford-Fahrer gegen 22 Uhr in der Böckinger Straße. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte 2,2 Promille an. Der Betrunkene musste sein Fahrzeug stehen lassen und in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Ein weiterer Betrunkener war mehrere Stunden später in der Ludwigsburger Straße unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den 31-Jährigen mit seinem VW bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr. Hier stellten sie fest, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte 1,7 Promille an. Der 31-Jährige musste ebenfalls zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Beide Männer müssen sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verantworten. Die Führerscheine der Betrunkenen wurden jeweils noch in der Nacht beschlagnahmt.

Heilbronn: Unfall zwischen Pkw und Linienbus Ein 34-Jähriger schnitt am Freitagmittag mit seinem Pkw die Fahrbahn eines Linienbusses und verursachte so einen Verkehrsunfall in Heilbronn. Gegen 12.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Audi A3 in der Südstraße auf der Rechtsabbiegespur und wechselte nach links auf die Garadeausspur. Dabei übersah er vermutlich den bereits dort fahrenden Linienbus. Trotz einer Gefahrenbremsung der Busfahrerin und dem Versuch nach rechts auszuweichen, konnte diese den Unfall nicht verhindern und fuhr auf den Audi auf. Durch den Aufprall stürzte ein Fahrgast im Inneren des Busses und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro.

Ilsfeld: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 1 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ilsfeld und fuhr davon. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren mit ihrem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand der Rathausstraße geparkten Fiat 500. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Leingarten: Unfall verursacht und anschließend geflohen

Eine unbekannte Person verursachte am Freitagnachmittag zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr einen Verkehrsunfall in Leingarten und flüchtete daraufhin. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug den auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in der Eppinger Straße geparkten Kia Ceed. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Lauffen am Neckar: In Schlangenlinien unterwegs Zeugen meldeten am Samstagnachmittag, dass ein Auto in Lauffen in Schlangenlinien fahren würde. Die alarmierten Polizeibeamten hielten den gemeldeten VW Golf und dessen 38-jährigen Fahrer gegen 16.50 Uhr in der Neckarstraße an. Der deutlich betrunkene Mann erreichte bei einem Alkoholtest knapp 2,5 Promille und musste anschließend in Begleitung der Polizei ins Krankenhaus zu Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

